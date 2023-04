Vorsenpoel zwaait meester Silvo uit

1 uur geleden

De ruim driehonderd leerlingen van basisschool De Vorsenpoel hebben vanochtend hun directeur uitgezwaaid. Silvo Steenkamer (62) heeft per 1 april zijn taken overgedragen aan Karin Bierens en wordt directeur met een vrije rol binnen de overkoepelende scholenstichting Talentis.

In oktober 2016 trad de in Sint-Michielsgestel woonachtige Steenkamer aan als schoolleider van De Vorsenpoel. Hij vertelt dat in het gebouw aan de Hendrik Verheeslaan in Boxtel-Oost een fijn team werkt, dat zich kenmerkt door onderlinge hulpvaardigheid en het oog hebben voor elkaar. ,,Daarnaast hebben we hier een onderwijsomgeving met heel veel ruimte. Letterlijk in de zin dat de lokalen heel groot zijn, dat is nog een erfenis uit de tijd dat deze school werd gebouwd (1975 – red.). Figuurlijk omdat we kinderen de ruimte bieden zich te ontwikkelen.”

AFSTANDSLESSEN

In zijn jaren als directeur kwamen de leerkrachten en leerlingen van de voormalige sbo-school De Maremak naar De Vorsenpoel en integreerden naar tevredenheid. Ook de moeilijke coronaperiode verliep in de ogen van Steenkamer zonder al te veel problemen. ,,Voordeel was dat ik in mijn vorige baan lesgaf aan kinderen van kermis- en circusfamilies. Daar was ik gewend om les op afstand te geven en dus had ik al meteen een plan van aanpak na de aankondiging van de eerste lockdown.”

Steenkamer en zijn partner werden in de cabriolet van een van de leerkrachten naar school gebracht. Daar wachtten tal van verrassingen. Op de speelplaats vormde de jeugd een erehaag om het koppel te verwelkomen. Bovendien werd het lied ‘Bewegen is Gezond’ van Kinderen voor Kinderen gezongen. Verder ontving Steenkamer een kleurrijk, door leerlingen zelfgemaakt schilderij. Alle groepen hadden eraan meegewerkt.

De kleuters zongen in het speellokaal per groep een zelf ingestudeerd liedje. Grappig was het Kriebelbeestjeslied over onder meer een spin, een rups en pier: allemaal met het gezicht van Steenkamer. Hij trakteerde de onderbouwleerlingen op een potje met bellenblaas: ,,Alleen buiten gebruiken hè! Niet in de klas”, gaf hij de kinderen met een knipoog mee. Voor de oudere kinderen was er een speciale pen.

VRIJE ROL

De komende anderhalf à twee jaar blijft Steenkamer actief voor scholenkoepel Talentis, vertelt hij. Als directeur met een vrije rol (zeg maar ‘vliegende kiep’) is hij op meerder scholen inzetbaar waar de eigen schoolleider te veel taken op zijn of haar bordje heeft liggen. ,,Zo ben ik inmiddels aan de slag bij de Sint-Theresiaschool in Lennisheuvel. Daar wacht een grote interne verbouwing, die ik ga leiden.” De eigen schooldirecteur werkt immers parttime en kan zo’n operatie er niet bij hebben.

Op De Vorsenpoel is Steenkamer opgevolgd door Karin Bierens die tot 1 april directeur van de Sint-Petrusschool aan de Burgakker was.