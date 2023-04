Stokoude verkeerslichten moeten echt vervangen worden

51 minuten geleden

,,De verkeerslichten in Boxtel zijn oud, sommigen zijn zelfs zo oud dat ook musea ze niet willen hebben”, grapte wethouder Fred van Nistelrooij dinsdag tijdens de raadsvergadering. Maar de ondertoon is serieus: de stoplichten zijn aan vervanging toe.

De verkeerswethouder wil echter eerst het mobiliteitsplan actualiseren, antwoordde hij dinsdagavond op vragen van D66. Raadslid Soib Hussain wees Van Nistelrooij op een passage uit de begrotingsplannen van 2019. Toen werd door het college van B en W een miljoen euro uitgetrokken voor het vernieuwen van verkeerslichten in Boxtel. Tot en met 2023 zouden alle installaties worden aangepakt. Zover is het nooit gekomen. Alleen de stoplichten aan de Monseigneur Wilmerstraat zijn vorig jaar vernieuwd. Die klus kon volgens de wethouder echt niet langer wachten.

ACTUALISEREN

Het duurt echter nog even voordat de verkeersregelaars officieel weer helemaal up-to-date zijn. De wethouder is nu bezig met het actualiseren van het lokale mobiliteitsplan. ,,Daarin staat hoe we de grote verkeersstromen willen afwikkelen. Daar hoor ook het afstellen van de stoplichten bij. Je kunt zo bepalen of je auto’s sneller het dorp uit of juist binnen laat rijden”, aldus Van Nistelrooij.

Bij het updaten van het mobiliteitsplan vormen echter veranderende uitgangspunten telkens het probleem, zoals stikstof, de toename van elektrisch vervoer en het PHS-dossier. Naar verwachting kan de wethouder in de tweede helft van dit jaar de opdracht geven om alle installaties aan te pakken. Van Nistelrooij: ,,We houden daarbij vanzelfsprekend rekening met alle voorzieningen voor mindervaliden, zoals de rateltikker.”

t De verkeerslichten in Boxtel zijn aan vervanging toe. Ook die bij het Baanderherencollege, waar sinds de ingestelde omleidingsroute extra veel verkeer langs komt. Foto: Bas van den Biggelaar.