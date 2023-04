Inwoner Boxtel wint hoofdprijs Staatsloterij met 1/5 lot

34 minuten geleden

Een inwoner van de gemeente Boxtel heeft de paasdagen goed afgesloten. De hoofdprijs van 1 miljoen euro van de Staatsloterij viel maandag namelijk op zijn of haar lotnummer CF 91223.

Het gaat wel om een 1/5 lot, dus er blijft uiteindelijk 200.000 euro over. Naast de Boxtelaar vielen ook mensen uit de gemeenten Beek, Putte en Castricum onder de gelukkige winnaars.

Wie in Boxtel de prijs heeft gewonnen, maakt de Staatsloterij niet bekend. De kansspelaanbieder zet naar eigen zeggen het belang van winnaars voorop en biedt hen zelfs advies en begeleiding bij hun nieuw verworven rijkdom.

POSTCODE

Het is de tweede keer in korte tijd dat een grote prijs in Boxtel valt. Half maart mochten namelijk diverse inwoners van de Annastraat, waaronder enkele bewoners van verzorgingshuis Simeonshof, een miljoen euro verdelen. Daar viel de Superpostcodeprijs van de Postcodeloterij. De gelukkige winnaars van deze prijs hebben inmiddels hun geld al op de rekening staan, zo blijkt uit navraag.