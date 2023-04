Boerderij 't Dommeltje stuurde zaterdag de koeien het weiland in.

Dames ‘t Dommeltje zoeken de lente op

De lente mag dan al enkele weken onderweg zijn, maar nu de koetjes weer grazen, is het voorjaar écht aangebroken. Zaterdag stuurde John van Hal van boerderij ‘t Dommeltje zijn dames de wei in met een ‘koe in opleiding’...

Op het agrarisch bedrijf annex evenementenlocatie van John en Hanny van Hal werd zaterdag een heuse koeiendag gehouden met allerlei activiteiten voor de jeugd: spelen tussen de hooibalen, ravotten op het springkussen en als hoogtepunt het loslaten van de melkkoeien.

Enkele honderden bezoekers kwamen af op het gebeuren aan Hoog Munsel. Tevens zag een zwijn zijn kans schoon om de wei in te trekken. Zoals een van de bezoekers opmerkte: ,,Een koe in opleiding...”