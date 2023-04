‘Dagelijks op de hoogte met nieuwsapp van BC’

do 6 apr., 17:30

Hij staat online! De gloednieuwe, vereenvoudigde nieuwsapp van Brabants Centrum is sinds deze week voor iedereen gratis te downloaden in de Google Play Store en de App Store van Apple.

Leden die al kunnen inloggen op de website, kunnen voor de app hetzelfde mailadres en wachtwoord gebruiken. ,,We zijn ontzettend enthousiast en blij dat we onze lezers digitaal nog beter kunnen bedienen”, aldus directeur Henk van der Zee. Alle berichten van Brabants Centrum op het online nieuwsplatform zijn deze maand bovendien gratis te lezen. ,,We willen hiermee iedereen kennis laten maken met de app”, legt Van der Zee uit. ,,Na de eerste maand blijft ook nog een groot deel van onze artikelen voor iedereen beschikbaar. Dus ook dan is de app ideaal om te weten wat er speelt in Boxtel, Liempde, Lennisheuvel, Esch en Gemonde.”

EENVOUDIGER

De recent uitgebrachte app is de opvolger van Ons BC. Die werd uit de lucht gehaald omdat er een aantal verbeteringen moesten worden doorgevoerd, zoals het goed kunnen inloggen. ,,In de tussentijd brachten wij het dagelijkse nieuws naar de lezers door middel van een nieuwsbrief die we via e-mail verstuurden. Leden werden daarmee verwezen naar de actuele berichten op de website. We hebben vorige week alvast een linkje gestuurd; leden die de digitale nieuwsbrief ontvangen, konden de app al downloaden. Onder meer het inloggen verloopt nu soepel.”, legt Van der Zee uit. ,,Bovendien hebben we dankzij Pubble, het softwarebedrijf dat ook ons opmaaksysteem voor de krant verzorgt, en app-bouwer Pinch nu een eenvoudigere opzet.”

URGENT

Adjunct-hoofdredacteur Pål Jansen: ,,Dat we lokaal onze lezers kunnen bedienen met een nieuwsapp is al langere tijd een wens. Fijn dat we meer digitale mogelijkheden hebben richting onze lezers. Gebeurt er bijvoorbeeld iets urgents, dan kunnen we straks ook een pushbericht sturen zodat lezers direct op de hoogte zijn. Daarnaast zitten er dezelfde functionaliteiten op als op onze website www.brabantscentrum.nl.”

Hij vervolgt: ,,De komende weken kiezen we ervoor om alles gratis te publiceren. Daarna zal een deel gratis te lezen zijn. Maar ook wordt een selectie van het nieuws weer exclusief voor leden. Dat gaat dan om producties waar wij meer journalistiek handwerk voor verrichten en dus meer tijd in investeren. Nieuws maken kost geld, dus daarom blijft de steun van betalende leden belangrijk.”