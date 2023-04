Man en vrouw stelen beelden bij zorghuis

di 4 apr., 22:41

Een nog onbekende man en een vrouw hebben beelden gestolen uit de tuin van het Langenlindenhuis, het wooncomplex voor mensen met dementie aan de Bosscheweg in Boxtel. Dat meldt wijkagent Hicham Argani.

De beelden, twee lammetjes en een koetje, zouden in de nacht van zaterdag op zondag rond 04.20 uur zijn gestolen. Argani roept op om eventueel filmmateriaal met hem te delen. Er zou inmiddels al een video in zijn bezit zijn waarop de man en vrouw herkenbaar in beeld zijn. Ook heeft hij een afbeelding gedeeld waarop de man nog onherkenbaar staat met twee van de beelden in zijn handen.

De agent vermoedt dat de daders op loopafstand van het zorghuis wonen, aangezien deze een stuk de wijk in zijn gelopen met de beelden, volgens Argani. ,,Kwestie van tijd totdat ik jullie gevonden heb. Je mag de beelden ook komende nacht terugzetten of contact opnemen. Uiterlijk vrijdag, anders ga ik op onderzoek uit”, waarschuwt hij de daders.