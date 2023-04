Muziek Boxtelse band Kasba in tv-quiz over Ramadan

1 uur geleden

Wie gisteravond het spelprogramma Ra Ra Ramadan op NPO3 heeft gekeken, heeft mogelijk het introductienummer herkend. Dit is namelijk een stukje uit het lied Rwina van de Boxtelse band Kasba. ,,Het is altijd leuk om je muziek ergens anders te horen, daar krijgen we energie van”, aldus zanger, oprichter en Boxtelaar Semi El Ghousli.

De zanger schreef het nummer samen met zijn bandmaat Dieter van der Westen. Ook hij is trots op het gebruikte nummer, ook al gaat het slechts om een aantal seconden. ,,Het is altijd even afwachten wat en welk deel de producenten uit het lied gebruiken, maar uiteindelijk is het gewoon tof dat Kasba te horen is”, aldus muzikant en componist Van der Westen.

NIET LEKKER

Het lied Rwina werd in 2015 al opgenomen en is eerder al eens gebruikt voor een tv-programma in Marokko. Het gaat over een relatie die niet goed loopt. Dat het wordt gebruikt voor een programma over de ramadan is volgens Van der Westen niet vreemd: ,,Als in Marokko iemand je vraagt wat er met je aan de hand is als je bijvoorbeeld wat chagrijnig bent, dan reageert men vaak met: ‘het is ramadan’. Dat betekent zoiets als, ik voel me niet lekker.”

Het programma Ra Ra Ramadan is een quiz, waarbij presentatrice Nora Akachar de kennis over de vastenmaand test bij twee teams met bekende acteurs en comedians. Maandag was de eerste uitzending en maandag 10 april, tweede paasdag, om 20.25 uur is de tweede aflevering te zien. De ramadan duurt nog tot 20 april, waarna het Suikerfeest wordt gehouden.

NIEUW ALBUM

Kasba heeft naast El Ghousli nog meer Boxtelaren in de gelederen, zoals drummer Joost Kurstjens. Ook gitarist Roel Denteneer uit Boxtel is regelmatig bij de band betrokken. De komende periode staat voor de formatie in het teken van een nieuw album. De eerste single daarvan, Mama Walou, is eind vorig jaar al uitgebracht en binnenkort volgt de tweede. El Ghousli: ,,We zijn druk aan het schrijven en opnemen, dat is altijd spannend. En voor de optredens deze zomer zullen we ‘Rwina’ wel weer wat vaker gaan spelen, dat wordt nu weer veel om gevraagd.”