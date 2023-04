Moordzaak Boxtelaar Ferdi Mathilda in Bureau Brabant

1 uur geleden

Het programma Bureau Brabant brengt maandag 3 april om 17.00 uur nooit eerder getoonde beelden die met het dossier Ferdi Mathilda te maken hebben. Boxtelaar Mathilda werd in 2019 met veel geweld om het leven gebracht, de zaak is tot op heden niet opgelost.

De man uit Boxtel ging woensdag 27 november met een kennis op pad naar het centrum van Eindhoven. Op donderdagochtend 28 november 2019 werd Mathilda dood aangetroffen op de Fuutlaan in die stad. Hij bleek met geweld te zijn gedood. De dader is vooralsnog niet gevonden, maar het onderzoeksteam heeft de zaak nooit losgelaten. Momenteel wordt het dossier opnieuw tegen het licht gehouden, met behulp van moderne technieken. In Bureau Brabant wordt de laatste dag uit het leven van Mathilda gereconstrueerd en wordt beeldmateriaal dat niet eerder vertoond is, uitgezonden. Het Openbaar Ministerie looft een beloning van 15.000 euro uit voor de tip die naar de oplossing van de zaak leidt.

Daarnaast besteedt het programma aandacht aan spoofing. Een vorm van oplichting. Met een smoes troggelen zogenaamde bankmedewerkers met name ouderen bankpassen en pincodes af.

Bureau Brabant is te zien bij Omroep Brabant. Dinsdag 4 april komt de zaak over de dood van Ferdi Mathilda ook in Opsporing Verzocht.