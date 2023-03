‘Centrum Boxtel voor blinden en slechtzienden vol obstakels’

Jolanda Delmee (59) is slechtziend. Voor de Boxtelse is een rondwandeling door het dorp een hele opgave. Want de openbare ruimte bevat veel meer obstakels dan mensen zonder visuele beperking beseffen. Delmee: ,,Ik doe mijn verhaal niet om te klagen. Ik wil bewustzijn kweken. Daarnaast worden er misschien knelpunten aangepakt.”

De Boxtelse is niet blind. Ze ziet grijze vlakken en neemt vaag contrasten waar. Delmee: ,,Mijn linkeroog werd tien jaar geleden plotseling slecht. Dat was vervelend, maar mijn rechteroog functioneerde nog goed. Daarin verloor ik twee jaar geleden echter van de ene op de andere dag het zicht zo goed als volledig. Helemaal duidelijk is de oorzaak niet, maar vermoedelijk heeft mijn visuele beperking te maken met een zuurstoftekort van mijn oogzenuw.”

Haar wereld veranderde enorm. ,,Lezen is er niet meer bij. Braille leer je niet zomaar even. Televisie kijken is onmogelijk. Boodschappen doen gaat ook niet. Door het kunstlicht in een supermarkt zie ik echt helemaal niets. En zelfstandig het dorp ingaan is een hele onderneming, het liefst loop ik met iemand samen.”

Iedereen heeft wel eens met een blinddoek om een spelletje gedaan of een parcours afgelegd. Vertrouwen, daar draait dan alles om. Vertrouwen op de medemens die jou ziet of voor jou kijkt. Desalniettemin blijft zo’n spel spannend. Immers, waar zet je je voeten neer, gaapt er niet ineens een gat voor je neus. Wie een beetje wil begrijpen wat blinden en slechtzienden zoal meemaken, kan in het Nijmeegse MuZieum alledaagse situaties ervaren terwijl het aarde-, maar dan ook echt aardedonker is. Delmee: ,,Een aanrader, dat museum opent je ogen.”

WORTELS

Dat geldt bijvoorbeeld voor het trottoir van de Mgr. Wilmerstraat, aan de centrumzijde. Het is smal en enorme bomen flankeren het. Hun wortels drukken de tegels omhoog. Die liggen bovendien knap ongelijk. Delmee: ,,Dat is voor bijvoorbeeld ouderen die wel kunnen zien al lastig. Laat staan voor mij.”

Even verderop is het kruispunt met de Molenstraat. Hier staan verkeerslichten, mét rateltikkers die blinden en slechtzienden erop attenderen wanneer ze over kunnen steken. Alleen, daarvan werkt er maar eentje. Delmee: ,,Luister maar, je hoort er vaag een. Maar daardoor kan ik hier niet oversteken.”

HOOGTEVERSCHILLEN

De rondgang leert dat in feite elk randje een risico vormt. Bij de Croonpassage nabij restaurant De Rechter ligt een binnendommeltje, uitgebeeld met plaveisel van verschillende structuren en kleuren. In de bestrating zitten kleine hoogteverschillen. ,,Voor mij lastig en vermoedelijk ook voor andere slechtzienden. Die kom ik overigens zelden tegen, er moeten er toch meer zijn in Boxtel. Het is niet mijn doel om puur namens mezelf allerlei struikelblokken te noemen, ik wil een algemeen beeld schetsen voor een complete groep. Ik werkte met mensen met een verstandelijke beperking, ook voor hen zijn hobbels, randjes en kantjes lastige hordes,” stelt Delmee.

Henrike van de Langenberg kent de angst van haar dorpsgenoot. Zij heeft eveneens een visuele beperking en loopt met een hulphond. ,,Ik mag van mijn familie niet langs het binnendommeltje wandelen dat langs de Rechterstraat ligt, schuin tegenover Fellenoord. Te gevaarlijk.”

De noppentegels in de Rechterstraat om Fellenoord over te steken, liggen in de juiste richting en recht tegenover elkaar, weet Van de Langenberg. ,,Dat klopt. Maar als ik komend vanuit Oost naar het centrum loop en op de noppentegels ga staan, kan verkeer dat vanaf de Fellenoord de Rechterstraat oprijdt, mij niet zien. Ze liggen te ver naar achteren, een appartementencomplex belemmert het zicht.”

BOTSEN

Een voelstok helpt slechtzienden de omgeving aftasten en bijvoorbeeld oneffenheden waarnemen. Immers, elk potentieel gevaar wegnemen is onmogelijk. Delmee: ,,Maar de ene slechtziende of blinde is de andere niet. Lopen met een voelstok vergt de nodige oefening. Niet iedereen doet dat of kan ermee overweg. Ik gebruik zelf een herkenningsstok. Daaraan kunnen anderen zien dat ik juist niet goed zie. Neemt niet weg dat er vaak mensen bijna of helemaal tegen mij aan botsen. Als ik van iedereen die tegen mij aangelopen is, een euro zou krijgen, kon ik een aardige auto kopen.”

De Boxtelse heeft haar woorden nog niet uitgesproken, of een vrouw verontschuldigt zich. Ze liep bijna tegen Delmee aan.

Het letterlijk grootste knelpunt in het centrum is waarschijnlijk ook het eenvoudigst op te lossen. Het maakt duidelijk wat Delmee bedoelt met bewustwording kweken. Waar de Markt overgaat in de Clarissenstraat is een plek waar Jolanda kan oversteken. Alleen stuit ze op weg naar ribbeltegels op een enorme houten plantenbak. ,,Hetzelfde geldt voor fietsen op geleidestroken. Dat is geen kwade wil, mensen met goede ogen zien vaak niet welke barrières zij opwerpen. Vandaar mijn relaas.”

SIGNALEN

Wethouder Fred van Nistelrooij reageert: ,,De openbare ruimte moet voor iedereen toegankelijk zijn. Daar doen wij als gemeente ons best voor. Bij ontwerpen houden we rekening met contrasten in bestrating, we leggen geleidetegels, proberen echt rekening te houden met mensen met een beperking.” Hij hecht dan ook grote waarde aan de signalen van Delmee. ,,We weten dat op de Markt sommige geleidetegels niet logisch zijn neergelegd, daar kijken we naar. En ik zet Fellenoord op mijn lijstje erbij. Juist deze opmerkingen uit de praktijk zijn van belang voor ons.”

Wat verkeerd geplaatste plantenbakken en fietsen betreft, hoopt de wethouder op inzicht bij de inwoners. ,,Fietsen die mensen de weg versperren zijn ons ook een doorn in het oog. Op het station is dat een bekend probleem. Daar werken we aan een oplossing. Wij kunnen als gemeente niet elke ongelukkig geparkeerde fiets of bak voorkomen, daar ligt een rol voor de Boxtelaren zelf. Een rijwiel hoort niet op een geleidestrook. En als mensen erop letten, houden ze daar waarschijnlijk wel rekening mee. Maar ze moeten het in de gaten hebben.”