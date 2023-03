Podiumplaats voor Kay Karssemakers

Motorcrosser Kay Karssemakers kijkt tevreden terug op de eerste wedstrijd om het Europees kampioenschap 250cc op het circuit van Riola-Sardo in Sardinië. De rijder van het Husqvarna BT-Racing Team behaalde er afgelopen weekend zijn eerste podiumplaats van dit seizoen, hij werd derde.

In de vrije training op zaterdag verkende Kay het zware zandcircuit in Riola-Sardo en reed verschillende snelle ronden. De tijdtraining leverde hem een achtste startplek op in de manches.

MOOI GEVECHT

De Boxtelaar werkte zich in de eerste manche op van een achtste naar een vijfde positie. Er ontstond een mooi gevecht tussen de vierde, vijfde en zesde man dat een aantal ronden duurde. Even lukte het Kay om de vierde plaats in de wedstrijd over te nemen maar later werd hij alsnog een plaats terugverwezen. In de slotfase van de wedstrijd dreigde hij ingehaald te worden, maar dat liet de crosser niet gebeuren. Hij kwam als vijfde over de meet.

TWEEDE PLEK

De tweede manche was zondagochtend. Kay dook als twaalfde de eerste bocht in. Hij schoof gaandeweg verder naar voren, in de tweede ronde lag hij al vierde. Het gat met nummer drie werd almaar kleiner. Toen die rijder viel, nam Kay de derde plek over en daar bleef het niet bij. Hij stoomde verder door, bezette de tweede plaats en stond die niet meer af. Een ijzersterke wedstrijd. Zijn twee prestaties leverden de motorcrosser een derde plek in het dagklassement op. Hij staat nu logischerwijs ook derde in de tussenstand om het Europees kampioenschap 250cc.

De Boxtelaar bereidt zich nu voor op het vervolg van de wedstrijdserie. Op zondag 9 en dinsdag 11 april staat Kay achter het starthek tijdens de tweede wedstrijd om de Europese titel in het Zwitserse Frauenfeld.