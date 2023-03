Hockeyvrouwen MEP denderen door

6 minuten geleden

Het was een bijzonder goed hockeyweekend voor de standaardteams van MEP. De vrouwen deden wat de mannen eerder niet konden, namelijk winnen in Weert (2-5). De mannen grepen hun laatste kans om nog uitzicht te houden op de tweede plaats en wonnen verrassend in Helmond (2-3).

Al tien rondes lang zijn de vrouwen van MEP ongeslagen. Een ongekende reeks. Ook zondag in Weert lieten de Boxtelse hockeysters er geen twijfel over bestaan wie de sterkste was. De bezoeksters begonnen fel en geconcentreerd en bouwden een duidelijk veldoverwicht op dat Lenneke Schellekens voor de rust uitdrukte in twee treffers.

In de tweede helft denderde de MEP-trein door en liep door doelpunten van Eva Numan en Tessa van der Vleuten uit naar een comfortabele 0-4. Vervolgens namen de Boxtelse vrouwen duidelijk gas terug en in deze fase counterde Weert naar 2-4. Annely Schreppers maakte aan alle hoop voor de thuisploeg een definitief einde en bepaalde de eindstand op 2-5. Coach Rein Scheenstra was zeer tevreden, maar wil nog altijd niet het woord kampioen uitspreken. Na de eerstvolgende wedstrijd bepaalt hij pas of zijn team echt voor de titel gaat. Zondag 2 april komt Oirschot naar Boxtel. Uitgerekend tegen deze ploeg leed het Molenwijkteam zijn laatste competitienederlaag. De thuisspeelsters hebben dus iets recht te zetten. Afslag in sportpark Molenwijk om 12.45 uur.

STRAFCORNERREGEN

Het regende niet alleen pijpenstelen zondag in Helmond, maar ook strafcorners tegen. Maar liefst dertien keer mocht de thuisploeg aanleggen voor de corner op MEP-doelman Floris Schellekens, die de middag van zijn leven had.

Voor de Boxtelse mannen kent deze competitie een grillig verloop. Ze vormen een ploeg van uitersten. Verliezen van Weert en winnen in Helmond, het kan allemaal. Ook heeft het team een onvoorspelbare corner. De ene week gaat er niets in en de andere week is het iedere keer raak. De hockeywet dat je alleen met een goede keeper en een goede corner kampioen kunt worden, werd zondag duidelijk. In Helmond scoorde Sam Verzijden drie keer uit vijf corners. Steeds op dezelfde wijze, rechts van de keeper, hard en laag. De 1-2 ruststand gaf de verhouding goed weer.

Toen de bezoekers in de tweede helft uitliepen naar 1-3 werd het alles of niets voor de Helmonders. Oud-international Bob de Voogd scoorde op fraaie wijze de aansluitingstreffer en de druk werd verder opgevoerd. Elke overtreding resulteerde in een strafcorner tegen. Maar liefst acht keer in de tweede helft redde de uitblinkende Schellekens de Boxtelaren. Daar stond wel tegenover dat MEP in de slotfase levensgrote kansen kreeg door de counter, maar die niet afmaakte. Desalniettemin won de ploeg.

Door deze zege is onverwacht de tweede plaats weer in zicht gekomen. Er moet dan wel in de resterende wedstrijden gewonnen worden. Om te beginnen zondag 2 april thuis tegen Hopbel. De Schijndelaren zullen hun huid duur verkopen, omdat zij de punten hard nodig hebben om degradatie te ontlopen. Saillant detail is dat zondag de beide concurrenten van MEP, Eindhoven en Helmond, elkaar treffen. Dat wordt dus een belangrijke dag. Afslag in sportpark Molenwijk om 14.45 uur.