Keitele-meer in Finland, geschilderd door Akseli Gallen-Kallele (1865-193) in 1905.

Cultureel drieluik over reizen in MuBo

Schilderijen, muziek en gedichten kunnen op diverse manieren met het thema reizen worden verbonden. Marja Reitsma, Bram Noot en Joop de Weger presenteren donderdag 6 april vanaf 14.00 uur in Museum Boxtel acht verrassende combinaties van de drie kunstdisciplines.

Reitsma gaat in op de beeldende kunst, Noot op de literatuur en De Weger op muziek. Het gedicht Aanvliegen over de Sont van H.C. Ten Berge, het schilderij Meer Keitele van Gallen-Kallela Akseli en de compositie Het Bosmeer van Jean Sibelius vormen een voorbeeld van een drieluik over reizen.

HAPJE

De drie deskundigen delen hun passie graag met anderen. Sinds 2002 verzorgen zij jaarlijks dit soort culturele drieluiken, steeds met een ander thema. Dat van 6 april is het laatste in de serie. Daarom nodigen Reitsma, Noot en De Weger de bezoekers na afloop uit voor een drankje en een hapje.

De presentatie start om 14.00 uur. De deuren van het museum aan de Baroniestraat zijn geopend vanaf 13.30 uur. Het programma en de teksten van de gedichten liggen klaar. Deelname kost inclusief koffie en borrel zes euro per persoon. De presentatie gaat door bij minimaal tien deelnemers. Aanmelden is noodzakelijk en kan op info@muboboxtel.nl of telefonisch bij Willem van Vossen via 06-16 04 18 98.