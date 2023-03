Bewoonster Buitenhuis Esch honderd jaar

1 uur geleden

In het Buitenhuis in Esch was het maandag 27 maart feest, want bewoonster mevrouw Heling-Selles werd honderd jaar. Het was voor het eerst dat iemand in de woonzorglocatie van Zorggroep Elde Maasduinen deze leeftijd bereikte.

De verjaardag werd gevierd met alle bewoners en medewerkers. Haar zoon en schoondochter trakteerden de eeuweling op een ontbijt in haar appartement. Burgemeester Ronald van Meygaarden kwam ook nog even op bezoek. Hij zegde toe nogmaals te komen als mevrouw Heling 101 wordt. ,,Daar houd ik je aan”, reageerde de jarige.

Mevrouw Heling woont sinds vier jaar in het Buitenhuis. Ze werd geboren in Kampen en na haar trouwen ging ze met haar man in Zwolle wonen. Daarna heeft ze meer dan vijftig jaar in Gouda gewoond. Toen het zelfstandig wonen niet meer zo goed ging, wilde ze bij haar kinderen in Brabant wonen. Zodoende heeft ze een appartement in Esch betrokken. De honderdjarige kijkt nog graag naar de televisie en volgt de gebeurtenissen in de wereld nog redelijk goed. Ze wist precies op wie ze wilde stemmen bij de verkiezingen op 15 maart en is met de rolstoel naar het stemlokaal geweest. Ze mocht kiezen wat ze wilde eten tussen de middag. Dat bleek niet moeilijk: pannenkoeken met een advocaattoetje.