‘Als je vijf euro geeft, krijg je een glimlach’

Sven (links) en Jens van Abeelen doen hun best om geld in te zamelen voor een tafeltennistafel in het speeltuintje aan de Schijndelseweg.

,,Vroeger vonden we de speeltuin heel leuk, maar nu we ouder zijn, merken we dat er voor oudere kinderen weinig boeiends te doen is”, begint de elfjarige Jens. ,,Wij pingpongen heel graag. Dat doen we vaak tijdens ons familieweekend en dan eindig ..