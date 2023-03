Hockeyvrouwen verspelen koppositie na gelijkspel

ma 20 mrt., 11:46

Door het gelijke spel (1-1) tegen DES uit Kaatsheuvel zijn de vrouwen van MEP weer koploper af. Het is duidelijk dat in deze poule vier ploegen strijden om de felbegeerde titel. De Boxtelse hockeymannen hebben afgelopen weekend de kater tegen Weert van een week eerder verwerkt. Vrijdag werd Best voor de beker met 1-8 geklopt en zondag werd Goirle in Boxtel met 7-1 verslagen.

De vrouwen van MEP en DES waren zondag absoluut aan elkaar gewaagd. In een gelijk opgaande strijd kon in de slotfase het kwartje beide kanten opvallen, maar een remise was de meest terechte uitslag. De hockeysters uit Kaatsheuvel namen eerst het initiatief, maar gaandeweg de eerste helft hadden de Boxtelse vrouwen meer balbezit op de helft van de tegenstander.

Floor Schröder opende voor MEP de score: 1-0. De tweede helft verliep rommelig met kansen over en weer. De thuisploeg kreeg vier strafcorners, maar geen daarvan ging erin. Dit in tegenstelling tot vorige week toen 100 procent van de strafcorners binnenviel. De gasten voelden dat er wel iets te halen viel bij de koploper en werden steeds brutaler en gevaarlijker. Ondanks goed keeperswerk van Fleur van Haaren kon de late gelijkmaker niet uitblijven.

Door het gelijkspel zakken de MEP-dames naar de tweede plaats. Vieren ploegen staan nu op slechts twee punten van elkaar. Het wordt dus stuivertje wisselen de komende weken; toeschouwers mogen een zinderend spannend competitieslot verwachten.

Zondag 26 maart speelt MEP uit bij Weert vanaf 12.45 uur. Er zal na twee gelijke spelen weer een keer gewonnen moeten worden om mee te blijven doen om de titel.

Doelpuntenregen

De mannen van MEP waren afgelopen weekeinde zichtbaar getergd tijdens de twee duels die op het programma stonden. Er moest immers iets goedgemaakt worden. De doelpuntenmachine draaide dan ook op volle toeren. Maar liefst vijftien keer scoorden de Boxtelaren dit weekeinde. Acht keer op vrijdagavond voor de Silver Cup in Best en zondagmiddag voor de competitie zeven keer voor eigen publiek tegen Goirle.

De gasten begonnen zondag voortvarend in Boxtel, maar hielden dat slechts een kwartier vol. Toen nam de thuisploeg het initiatief over en opende Giel Pijnenburg de score: 1-0. Vlak daarna stond Julian de Brouwer, zoals wel vaker, op de goede plek voor de 2-0. Vlak voor rust scoorde de gasten uit een strafcorner tegen: 2-1.

In de tweede helft waren de Boxtelaren oppermachtig. De uitblinkende Bram Schröder heerste op het middenveld en bediende met uitgekiende passes de voorwaartsen. Julian de Brouwer voltooide zijn hattrick, Gijs de Wild scoorde de fraaiste goal van de middag en de onverzettelijke Sjoerd Verzijden bracht vallend de eindstand op het scorebord: 7-1.

Zondag 26 maart trekken de Boxtelaren naar Helmond. Die ploeg heeft na het pak slaag in Boxtel nog een appeltje te schillen met MEP. En de Boxtelaren willen natuurlijk niet meer verliezen deze competitie. Dat wordt dus een mooi potje. Afslag in Helmond om 14.45 uur.