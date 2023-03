Bart de Windt in duel met een speler van Nieuwkuijk. De DVG-speler zette met zijn ploeggenoten een knappe prestatie neer door gelijk te spelen tegen de koploper, al zat er meer in het vat...

DVG zet puik resultaat neer tegen koploper

di 14 mrt., 15:48

In een enerverende wedstrijd wist DVG tegen Nieuwkuijk, voorafgaand aan de wedstrijd nog koploper in de derde klasse, een remise af te dwingen. Achteraf gezien was het resultaat misschien zelfs te weinig aangezien geruime tijd tegen tien man werd gespeeld.

De rood-gelen begonnen goed en agressief aan de wedstrijd. Teun Welvaarts zorgde met snelle voorzetten voor veel gevaar. Hierna kwamen de gasten iets beter in hun spel, maar ze moesten al snel met zijn tienen verder. Na een misverstand achterin, beroerde de keeper de bal met de hand buiten het zestienmetergebied en dit betekende een rode kaart voor de sluitpost van Nieuwkuijk.

Snel daarna kwam DVG op voorsprong: ditmaal raakte een van de bezoekers de bal met de hand binnen het doelgebied, maar dit was een veldspeler. De scheidsrechter wees gedecideerd naar de stip.

ONZORGVULDIG

Koen van de Sande voltrok het vonnis: 1-0. Verdiend, want DVG was duidelijk de bovenliggende partij. Via Luuk van de Ven werd regelmatig de aanval gezocht. Doordat de eindpass telkens onzorgvuldig was, leverde dit niet veel kansen op. Op slag van rust scoorde de koploper uit een scrimmage de gelijkmaker: 1-1.

Tijdens de pauze moest de sterk spelende Aaron gewisseld worden vanwege een enkelblessure: Jurre van Vechel was zijn vervanger. Nieuwkuijk speelde opportunistisch, maar DVG had hier weinig problemen mee. De Liempdenaren zochten naar de winnende treffer. Een goede actie van Sander van de Ven op de achterlijn belandde echter niet bij een van de vrijstaande spitsen.

TWEEDE GELE PRENT

De gemoederen raakten daarna verhit met als resultaat een aantal gele kaarten. Tot overmaat van ramp kreeg Luuk van de Ven zijn tweede gele prent, een discutabele beslissing, waardoor de verhoudingen op het veld weer gelijk waren. Roy Groenendaal moest ondertussen het veld verlaten vanwege een dreigende hamstringblessure

De scheidsrechter liet lang doorspelen maar de eindstand bleek al in de rust bereikt. Een punt tegen de koploper, die door het gelijkspel is ingehaald door Zwaluw VFC, kan gezien worden als bonus, maar met iets meer doortastendheid had de volle winst er ook in gezeten. Zondag 19 maart is er een nieuwe kans om drie punten te pakken. Zondag 19 maart om 14.00 uur is de aftrap tegen BVV in Den Bosch.