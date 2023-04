Vorig jaar hield Hobbycentrum Boxtel een open dag in eigen huis. Dit jaar is er een uitgebreide presentatie in de bibliotheek aan de Burgakker.

Hobbycentrum Boxtel is te gast in de bibliotheek

30 minuten geleden

Hobbycentrum Boxtel (HCB) en de bibliotheek slaan de handen ineen. In het literaire epicentrum van het dorp is vanaf maandag 3 april een expositie te zien met werken van cursisten van HCB. Bovendien vindt die dag het evenement ‘Help, ik zoek een hobby’ plaats.

Burgemeester Ronald van Meygaarden opent de tentoonstelling 3 april om 11.15 uur. Het betreft een wisselexpositie, na drie maanden zijn er nieuwe werken te zien. Nu omvat ze vooral schilderijen, in de loop van het jaar komen ook andere kunstdisciplines aan bod.

HOBBY

Die maandag presenteert HCB zijn uitgebreide aanbod in de bibliotheek. Iedereen die op zoek is naar een hobby, kan tussen 10.00 en 12.00 uur komen kijken of er iets van zijn gading tussen zit.

,,Help, ik zoek een hobby. Laten we uitgerekend dat regelmatig bij HCB horen,” aldus Gerard van Dulmen, penningmeester en vicevoorzitter van HCB. ,,Met een hobby geef je uitdrukking aan je passie, op welk terrein dan ook. Of die nu in de creatieve hoek zit, te maken heeft met cursussen geven of organiseren. Wij zijn er als HCB trots op dat we plaats bieden aan zoveel verschillende mensen.”

Marlies Germanus, community librarian van de Boxtelse bibliotheek, vult aan: ,,Als bibliotheek willen we midden in de samenleving staan. We willen meer zijn dan alleen een ruimte waar je boeken kunt lenen. We bieden cursussen aan, we geven ruimte aan onder andere het spreekuur van Seniorweb en willen volop in contact staan met de inwoners van Boxtel. Omdat we al eens eerder exposities georganiseerd hebben, ondersteunen we van harte het initiatief van HCB. Met deze tentoonstelling kunnen we laten zien wat er in het Boxtelse speelt, waar mensen mee bezig zijn en wat hen verbindt.”