Nic&Mic toont nieuwe locatie aan de Kapelweg

di 14 mrt., 11:48

‘Upcyclen’: sinds de oprichting is dit de hoofdactiviteit van Nic&Mic. Donderdag 15 april houdt het sociale bedrijf uit Boxtel een open expositie op zijn nieuwe locatie aan de Kapelweg 6a.

Nic&Mic verkoopt allerlei voorwerpen, relatiegeschenken en andere nieuwe producten gemaakt van afval. Dit in samenwerking met de organisatie Ocean Sole, die in Kenia unieke kunst maakt van verzamelde slippers die ooit in de oceaan terecht zijn gekomen.

Zaterdag 15 april houdt Nic&Mic haar zogeheten Open Expo-dag. Dan worden vanuit het bedrijf de unieke ‘upcycle-verhalen’ achter de kunstwerken en andere items verteld. Spreker Elmar Stroomer houdt tevens een lezing over hoe overconsumptie van kleding in Kenia leidt tot gigantische afvalbergen. Hij probeert hier samen Alex uit Kenia wat aan te doen via Africa Collect Textiles, een aangrijpend verhaal en een uniek initiatief.

Ook worden er korte documentaires en andere filmpjes getoond van bijvoorbeeld de kunstwerken. Voor de jeugd is er een gratis workshop waarbij ze iets tofs van een slipper mogen maken. Met een kleine markt, een hapje en drankje belooft het een enerverende dag te worden.

OCEAN SOLE

Nic&Mic staat voor Nicholas en Michael Ninaber van Eijben. In 2014 is Michael tijdens een stage in Kenia in contact gekomen met de organisatie Ocean Sole. Nicholas, de broer van Michael en medeoprichter van Nic&Mic, had altijd al een passie voor sociaal ondernemerschap. Toen besloten ze Ocean Sole naar een hoger niveau te tillen en via een succesvolle crowdfunding campagne het Boxtelse bedrijf op te richten.

Meer informatie via: www.nicmic.nl.