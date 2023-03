Schilderij van kasteel Stapelen hangt nu in Boxtel

di 14 mrt., 11:47

Carlo Spee van Heemkunde Boxtel kwam eind vorig jaar tijdens een speurtocht op internet een 19e-eeuws olieverfschilderij tegen waarop kasteel Stapelen lijkt te zijn afgebeeld. Het doek is gemaakt door romanticus Wouterus Verschuur (1812-1874) en werd te koop aangeboden bij kunsthandel Simonis & Buunk in Ede. Inmiddels is het gekocht door een Boxtelaar die anoniem wil blijven.

Spee was niet op de hoogte van het bestaan van het doek, net zo min als enkele andere leden van de heemkundevereniging. Een van hen, Dik Bol, bracht het onder de aandacht van deze krant in de hoop dat iemand in Boxtel het zou willen kopen. En dat is gelukt. De publicatie inspireerde een ander heemkundelid om naar Ede af te reizen.

De kunsthandel vroeg zeventien mille voor het doek en het duurde even voordat beide partijen overeenstemming bereikten. Uiteindelijk verruilde het schilderij dan toch van eigenaar. Dat is te lezen in de onlangs verschenen heemkundekroniek. Daarin staat ook dat het nu op een mooie plek in Boxtel hangt.

Het schilderij wordt omschreven boek als ‘Gezicht op Leenkamer van Kasteel Stapelen te Boxtel met hond, paarden en ruiters’. Het is linksonder gesigneerd en heeft een afmeting van 70,5 bij 63,7 centimeter. Verschuur moet zich hebben laten inspireren door het Boxtelse kasteel. Dat was in die tijd nog niet voorzien van de neogotische versieringen als kantelen en trapgeveltjes.

Veel schilders uit de Romantiek maakten geen getrouwe afbeelding van wat zij zagen. Dat verklaart ook het bergachtige landschap op de achtergrond waar tegen dit tafereel is afgebeeld.