Eropuit met de ‘Zonnebloemfiets’

di 14 mrt., 07:00

Een uitje met zijn tweeën per elektrische fiets? Senioren van 55 jaar en ouderen, maar ook mensen met een beperking kunnen die vanaf 20 maart lenen bij het Langenlindenhuis. De KBO Boxtel en de Zonnebloem overhandigden maandag de driewieler aan het zorghuis voor mensen met dementie.

Voor veel senioren en mensen met een (lichamelijke) beperking is het niet zo vanzelfsprekend om even de fiets te pakken en lekker eropuit te kunnen. Seniorenvereniging KBO heeft in het kader van haar zeventigjarig bestaan samen met de Zonnebloem daarom een aangepaste elektrische fiets aangeschaft. En deze stellen de partijen nu ter beschikking zodat iedereen met een vriend, vrijwilliger of familielid toch op pad kan gaan.

Het gaat om een duofiets, waarbij de gebruikers naast elkaar zitten. De bestuurder heeft de volledige controle over de fiets en de passagier kan eventueel meetrappen. Het is mogelijk een wandelstok mee te nemen en er staat een fietstas achterop.

WIND DOOR DE HAREN

Interim-voorzitter Henny van de Sande van de Boxtelse Zonnebloem-afdeling en KBO-preses Betsie van der Sloot zijn enthousiast over de zogeheten Zonnebloemfiets: ,,Het biedt mensen met een mobiliteitsbeperking de mogelijkheid om te genieten van een heerlijke fietstocht. Met de wind door de haren richting een gezellig terras of de natuur opzoeken.”

De helft van het bedrag dat het vehikel kostte, is betaald door de ouderenvereniging, ook dankzij een bijdrage door de Vincentius-vereniging en stichting Sjef van de Laar. De Zonnebloem financierde de andere helft van het aankoopbedrag. Elan Bikes Support aan de Markt in Boxtel verzorgt het onderhoud.

De driewieler werd overgedragen bij Het Langelindenhuis voor mensen met dementie, dat wordt de vaste standpplaats. Vanaf komende maandag 20 maart is de fiets te reserveren voor 55-plussers of mensen met een beperking. Die kan dus worden opgehaald bij het zorghuis aan de Marie Gijsenstraat 2. Kosten bedragen 5 euro voor een dagdeel of een tientje voor de hele dag. Bespreken kan via 0411-72 91 70. Betaling kan met behulp van een QR-code op het afgiftepunt.