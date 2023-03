Defence Center zeer succesvol in Rotterdam

zo 12 mrt., 11:48

Met drie gouden, vier zilveren en negen bronzen medailles, plus zilver bij het teamsparren, keerde Defence Center Boxtel vorige week zondag terug uit Rotterdam. \

De delegatie was kleiner dan gepland, er waren mensen ziek. Jolijn van Eisden en Corné Beekmans namen deel als sporter én als coach. Daarnaast leverde de Boxtelse sportschool scheidsrechters, zoals elke club die meedeed.

Defence Center Boxtel had extra getraind op de onderdelen die aan bod kwamen en die arbeid betaalde zich uit. Bij tuls was er zilver voor Izzah Ali Abbas en brons voor Dion Seevarajah, Vienna Verhoof, Lena Andrzejewski, Rehan Ahmed Khan en Marieke van Heesewijk. Bij sparring was er goud voor: Kacper Andrzejewski, Jolijn van Eisden, Dion Seevarajah. Zilver: Noa Gracia Beyers, Enrico Federico, Benjamin Mazza, Jonah Groeneveld. Brons: Vienna Verhoof, Lena Andrzejewski, Mihran Shouket, Corné Beekmans. Teamsparring: zilver voor Corné Beekmans, Eshaal Ali Abbas, Izzah Ali Abbas. Jinthe Poot viel net buiten de prijzen.