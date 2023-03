Wim van der Schoot voert monoloog in kunstcafé Coupé

De Boxtelse acteur Wim van der Schoot uit Boxtel voert vrijdag 17 en zaterdag 18 maart de monoloog ‘Huis’ ten tonele in kunstcafé Coupé aan het Stationsplein 4. De voorstelling op vrijdag begint om 20.15 uur, op zaterdag om 14.30 en om 20.15 uur.

De regie is in handen van Karin Nievelstein, als actrice verbonden aan Boxtheater. Zij heeft ook gespeeld bij Picos in Den Bosch en regisseerde diverse gezelschappen.

‘Huis’ gaat over een oude man die vindt dat hij lang genoeg geleefd heeft. Ondanks de tragische premisse, is het een stuk vol humor en zelfspot. Lizzy Stevens-Nonnemaker ondersteunt het spel muzikaal. Kaartjes kosten tien euro en zijn te reserveren via welkom@kunstcafecoupe.nl.