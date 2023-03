Watergraaf Erik de Ridder: ‘De keuze is aan jou’

zo 12 mrt., 15:00

Waterschap De Dommel zorgt ervoor dat inwoners ‘droge voeten’ houden. Het overheidsorgaan voert veel maatregelen uit om de mensen tegen wateroverlast te beschermen. In de dorpen en in de steden. De klimaatverandering zorgt voor meer extreme buien. Daarvoor worden voorbereidingen getroffen. Door bijvoorbeeld meer ruimte te geven aan het water. Hoe de instantie dat doet, daar hebben inwoners invloed op: woensdag 15 maart zijn de waterschapsverkiezingen.

Watergraaf Erik de Ridder: ,,Het waterschap richt gebieden in waar het teveel aan water tijdelijk opvangen wordt. Deze waterbergingsgebieden zorgen bij veel regen voor minder wateroverlast. Een voorbeeld van een waterberging is het Bossche Broek. Dit gebied stond in 1995 vol water. De snelweg overstroomde. Het scheelde niet veel of ook woningen, winkels en straten in de omgeving kregen last van het water. Daarom is van het Bossche Broek een waterbergingsgebied gemaakt. Het is ook een mooi natuurgebied. Je kunt er heerlijk wandelen en fietsen.”

Dijken beschermen tegen hoog water

,,Laaggelegen gebieden beschermen we tegen hoogwater. Daarom bouwen we daar dijken of verhogen we die. In Esch hebben we de dijken langs de Essche Stroom opgehoogd. Zo houden de bewoners ook in de toekomst droge voeten. We hebben de dijken ingezaaid met een bloemrijk mengsel van grassen en kruiden. Dat maakt de dijken sterker en het trekt insecten aan. De natuur verbetert hierdoor. Je kunt op deze dijken wandelen en je hebt er een mooi uitzicht op de Essche Stroom.”

Ruimte voor water

,,In ons gebied stromen beken door laaggeleggen landschappen. We laten de beken weer slingeren door het landschap. We maken ze breder en vlakken de oevers af. Zo krijgt het water meer ruimte. Het beekdal kan bij hevige regen water opvangen. Daarom hebben we het beekdal van de Oude Strijper Aa tussen Leende en Soerendonk verbeterd. De beek was eerst recht. Nu slingert deze weer door het landschap. Zo neemt de snelheid van het water toe. En de kwaliteit van het water verbetert. Dat is goed voor planten en dieren. De beek is zó aangepast dat deze beter tegen droge en natte periodes kan.”

Hoe zie jij de toekomst van het water?

De watergraaf roept inwoners uit het werkgebied van De Dommel op om hun mening te geven. ,,Wat vind jij? Bepaalt het water waar onze huizen komen? Of bepalen onze huizen waar het water mag komen? Hoe zie jij de toekomst van ons water? Moet een waterschap zich bezighouden met recreatie op en langs de dijk? Of is alleen veiligheid belangrijk? Hoe zie jij de toekomst van ons water? Jij hebt hierin iets te kiezen.”

Op woensdag 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel. Deze zijn tegelijk met de verkiezingen voor Provinciale Staten. Er spelen verschillende belangen over bijvoorbeeld natuur, landbouw, recreatie en veiligheid. Stemhulp dommel.mijnstem.nl kan inwoners helpen om een keuze te maken. Meer informatie over de waterschapsverkiezingen staan op www.dommel.nl/verkiezingen.