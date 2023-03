‘We gaan Liempde ontzettend missen’

Jan Tax met zijn vrouw Saskia die ook zich de nodige uren inzette voor de Coop in Liempde. Het koppel zwaait na twaalf jaar ondernemerschap af. Tax stopt met pijn in het hart ook als voorzitter van Op Liemt Gemunt.

,,Het doet wel een beetje zeer. In totaal heb ik 32 jaar voor Coop gewerkt en ik heb het altijd een prachtig bedrijf gevonden. Het bedrijf is echter overgenomen door de Plus. Dat is de realiteit van de dag: schaalvergroting is nodig om te kunnen b..