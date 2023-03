Hoogstwaarschijnlijk nieuwe brandweerkazerne in Liempde

De brandweerkazerne van Liempde is 63 jaar oud. Zeer waarschijnlijk wordt het gebouw vervangen. Dan maakt de Veiligheidsregio Brabant-Noord, eigenaar van de kazerne, meteen een duurzaamheidsslag.

Voor het project is zelfs al geld gereserveerd, namelijk 3,7 miljoen euro. De VRBN, waar de brandweer onder valt, wil begin 2024 starten met een locatieonderzoek in Liempde. Staal legt uit dat de 63 jaar oude post. ,,Het gebouw is verouderd en nie..