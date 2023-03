Anders kijken naar economische groei met Rob van der Rijt

Onderzoeker Rob van der Rijt geeft woensdag 29 maart een lezing in Bibliotheek Boxtel aan de Burgakker, in samenwerking met Transitie Boxtel. De lezing gaat over het fenomeen ‘postgroei’: een andere manier van kijken naar economische vooruitgang die kan bijdragen aan mondiale crises.

De gastspreker is onder andere oprichter van Klimaatplein en medeauteur van het boek Er is leven na de groei. De kern van het principe ‘postgroei’ gaat over een forse verschuiving van belasting van arbeid naar consumptie. Dit zorgt volgens onderzoeken voor het terugdringen van verspilling en daarmee een beter milieu. Dat kan leiden tot een tastbare verbetering van de welvaart, meer vrije tijd en minder stress. De focus komt bij postgroei niet te liggen op meer consumptie en inkomsten, maar op een betere kwaliteit van leven.

De lezing op 29 maart begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur, met een voordracht uit de publicatie Er is leven na de groei. Van der Rijt zal ook dieper ingaan op vragen. Entree is gratis, aanmelden kan via huis73.opshop.nl.