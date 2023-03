18 mille voor Liempdse clubs door evenementen op Velder

De parkeeropbrengsten van de evenementen op landgoed Velder spekken de kas van stichting Behoud Gemeenschap Liempde (BGL). Om dat vervolgens weer te verdelen voor leefbaarheidsinitiatieven. Goed nieuws voor plaatselijke clubs en stichtingen: dit jaar is 18.000 euro beschikbaar, drie keer zoveel als vorig jaar

De in 1998 opgerichte stichting exploiteert de parkeerterreinen op Hollands Diep tijdens evenementen op Velder. Dat levert jaarlijks geld op. De hoogte daarvan hangt echter af van het aantal en soort evenementen. Zo werd er in 2021 en 2022 telkens zesduizend euro uitgekeerd, maar dat kwam doordat evenementen vanwege corona grotendeels moesten worden afgelast. Deels werden die bedragen uit de reserve van de stichting betaalt.

OUDE NIVEAU

Dit jaar is het budget dus flink omhoog geschroefd en op het niveau van pre-pandemie, onder andere dankzij het goed bezochte hardstyle-evenement Elektrum in oktober. Na het volle en succesvolle festivalseizoen van 2022 is voorzitter Joep Smits in zijn nopjes: ,,Gelukkig was de stichting gezond genoeg om de corona-jaren te overleven. Toch zijn wij erg blij dat er weer auto’s arriveren voor de festivals op het landgoed en wij ons donatiebudget weer op het oude niveau kunnen herstellen.”

Clubs en stichtingen met een goed voorstel voor behoud van de leefbaarheid in Liempde kunnen vanaf heden een aanvraag indienen via www.stichtingbgl.nl.