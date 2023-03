Citroënminnend Nederland keert terug in Liempde

zo 12 mrt., 09:00

Het terrein bij handboogvereniging L’Union in Liempde staat zaterdag 18 maart vol met A-types Citroëns. Liefhebber en organisator Tijs Kolen brengt de zogeheten A-Markt naar de Heidezoom 2.

De markt voor onderdelen van A-types is inmiddels een begrip voor ‘Citroënminnend’ Nederland, maar ook gasten van ver over de grens komen af op de verkoop van spullen voor onderhoud en restauratie. Kolen verwacht net als op andere locaties veel bezoekers. Er zijn tientallen standhouders uit binnen- en buitenland. Bezoekers kunnen er nieuwe en gebruikte onderdelen aanschaffen voor allerlei verschillende type motoren en modellen van het Franse automerk. Ook diverse autoclubs presenteren zich.

GRATIS ENTREE

De A-markt, die ook vorig jaar aan de Heidezoom 2 in Liempde werd georganiseerd, is voor bezoekers geopend vanaf 09.30 uur en sluit om 16.00 uur, de entree is gratis.