Onder meer de bever is gespot in het Kanaalpark te Rosmalen. Al voordat het dier er zijn intrek nam, prijkte het beest op het logo van het nieuwe natuurgebiedje, wat een vooruitziende blik moet zijn geweest van de bedenkers.

Natuurwerkgroep naar Kanaalpark in Rosmalen

wo 8 mrt., 08:00

Leden van Natuurwerkgroep Liempde wandelen zondag door het Kanaalpark in Rosmalen. Ook andere geïnteresseerden kunnen meelopen. Om 09.00 uur verzamelt de groep zich bij café ‘t Groene Woud aan de Kasterensestraat 23.

Toen het Maximakanaal zo’n tien jaar geleden aangelegd werd, moest er natuur worden gecompenseerd. Er werd een nieuwe beek parallel aan het kanaal gegraven, de Rosmalense Aa. Die begint bij de Aa in Berlicum en mondt bij Rosmalen uit in de Maas. Aan weerszijden van de beek werd nieuwe natuur gecreëerd, onder de naam Kanaalpark.

Er voltrok zich een razendsnelle ontwikkeling van de natuur, ondanks dat het gebied eromheen verstedelijkte. De bever nam er al snel zijn intrek, maar ook reeën, dassen, vossen en bunzingen zijn aangetroffen in het Kanaalpark; het is nog even wachten op de komst van de Otter. In de Rosmalense Aa zwemmen inmiddels windes, koopvoorns, kwabalen en bermpjes. Paarden en runderen begrazen het gebied en voorkomen dat het compleet dichtgroeit. En zo zijn er nog meer bijzondere natuurontwikkelingen.

Vanaf ‘t Groene Woud vertrkken de deelnemers zondag carpoolend naar het startpunt: parkeerplaats Eyghentijds aan de Lunerkampweg 5. Aanmelden is niet nodig, honden zijn niet toegestaan.