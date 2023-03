Protestanten krijgen bezoek van koor uit Lennisheuvel

di 7 mrt., 22:04

Het koor Lencante van de Theresiakerk uit Lennisheuvel zingt vrijdag 17 maart mee tijdens de taizé-viering van de Boxtelse protestantse kerk. Die begint om 19.00 uur.

De kerkgangers luisteren aan de Clarissenstraat 18 naar de woorden uit het hoofdstuk Johannes. Het thema luidt ‘van donker naar licht’, toepasselijk in de vastentijd. de ‘De Heer is mijn licht, mijn behoud, Wie zou ik vrezen?’ luidt een vers uit Psalmen 27. Samen met Lencante wordt een aantal typische taizé-liederen gezongen. De organist is Thom Baars. Naast een gebed worden kaarsen aangestoken. Na de viering is er gelegenheid om koffie of thee te drinken en na te praten.