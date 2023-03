Leerlingen school Gemonde in actie voor Jantje Beton

di 7 mrt., 15:17

De leerlingen van de Gemondse basisschool Sint-Lambertus zetten zich tot en met eind maart in voor de collecte van Jantje Beton. De helft van de opbrengst gaat naar die stichting, de andere helft is voor de school.

Jantje Beton gebruikt het geld om meer speelruimte en -kansen te creëren. ,,De school zet de opbrengst in voor de aanschaf van nieuw spelmateriaal of activiteiten, zoals de Koningsspelen”, aldus Josien den Otter, voorzitter van het oudercomité in Gemonde.

De kinderen zijn woensdag 1 maart al begonnen met digitaal collecteren, dat mag tot april. Tot en met 11 maart gaan ze bovendien in hun eigen dorp langs de deuren om geld in te zamelen. Den Otter: ,,In beide gevallen vindt de betaling via een QR-code plaats, óók aan de deur. Via een plankje met uitleg kan de QR-code gescand worden. Geen bus meer en geen contant geld.”

Op de Facebookpagina van basisschool Sint-Lambertus is de QR-code te vinden.