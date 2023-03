De zorg verandert. De bijeenkomst van Ouderen in Regie gaat over de regiovisie verzorging, verpleging, thuiszorg.

Ouderen in Regie houdt bijeenkomst over verzorging, verpleging en thuiszorg

vr 3 mrt., 10:02

Coöperatie Ouderen in Regie houdt donderdag 9 maart van 19.30 - 22.00 uur in samenwerking met Zorggroep Elde Maasduinen en Standby Zorg een informatiebijeenkomst in gemeenschapshuis De Walnoot aan de Reginahof 1. Die gaat over de zogeheten regiovisie verzorging, verpleging, thuiszorg (VVT) Noordoost-Brabant.

In die visie is zelfredzaamheid belangrijk. Oftewel, hoe kunnen ouderen zolang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, met behulp van mantelzorgers, moderne hulpmiddelen en ondersteuning vanuit de wijk, voordat er professionele zorg nodig is.

Tijdens deze bijeenkomst geeft Eric Hardy, projectmanager beleid en zorg bij Zorggroep Elde Maasduinen, informatie over de regiovisie. Peter Merkx, relatiebeheerder bij Standby Zorg, legt uit wat Elde Maasduinen en Standby Zorg te bieden hebben in de verschillende fasen van zorgverlening. De behoefte aan zorg is aanvankelijk vaak nog niet zo groot, maar neemt doorgaans met de jaren toe.

Wat is de rol van buren, vrienden en familieleden in het verlenen, of voorkomen van zorg? En wat als iemand niet over zo’n sociaal netwerk beschikt? Zulke kwesties komen aan bod.

Aansluitend aan de informatiebijeenkomst vindt een ledenvergadering van de coöperatie plaats. Daarin worden actuele ontwikkelingen met betrekking tot de toekomst van Ouderen in Regie besproken en komen de bestuurs- en verenigingszaken aan de orde, zoals het werkplan voor 2023, financieel overzicht 2022 en de stand van zaken van lopende activiteiten. Aanmelden voor de bijeenkomst is gewenst, dit kan via info@oudereninregie.nl.