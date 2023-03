Deze hockeysters spelen het spel 'de grond is lava'. Teamwork in optima forma.

Feestelijke opmaat MEP-jeugd voor lentecompetitie

do 2 mrt., 17:30

Sommige teams hebben in de zaal gesport, andere trainden buiten als het weer dat toeliet. Maar voor veel jeugd van MEP stond het hockeyen in de winter op een laag pitje. Woensdag 1 maart ontwaakten de kinderen uit hun sportieve winterslaap, want de club hield een feestelijke boostertraining, als opmaat voor de lentecompetitie, die komend weekend begint.

Vanaf vijf uur dartelden de jongste hockeyers en het G-team over de velden, een uur later was het de beurt aan de iets oudere kinderen. Ze speelden knotshockey, een spelregelquiz en ook ‘gewone’ hockeyoefeningen. Selma Bakker, coördinator jongste jeugd bij MEP: ,,De training staat in het teken van teambuilding, van elkaar weer zien. De competitie begint weer, zo’n feestelijke activiteit wakkert het enthousiasme extra aan.”

De hockeyclub zet zich op allerlei vlakken in voor de maatschappij en koppelde ook nu een goed doel aan de boostertraining. Er vond een inzameling plaats voor de voedselbank. Die leverde tien flinke kratten met producten op.

Onder een heldere, langzaam roze kleurende winterlucht klonk gelach, gejoel en het geluid van harde ballen op houten sticks. Over samenwerking gesproken: twee groepen meisjes hielden zich bezig met een spel waar geen bal aan te pas kwam. Wel hoepels. ,,Pas op, de grond is lava”, riepen ze. Alleen in een hoepel stonden ze veilig. Om vooruit te komen, gaven ze elkaar dus steeds zo’n stuk speelgoed door, zonder een voet buiten hun eigen ring te zetten. Teamwork in optima forma. En volop plezier.