Burgers bedenken met Leergebied nieuwe oplossingen voor isoleren huis

za 4 mrt., 12:00

Huiseigenaren die een slecht geïsoleerde woning hebben, zien nog te vaak drempels om energiebesparende maatregelen uit te voeren. Dat stelt de Boxtelse Carla Renders: ,,Zij willen wel, maar hebben veel zorgen.” Met haar burgerinitiatief Leergebied wil ze daar verandering in brengen.

Renders startte in 2021 met Leergebied. Daaraan nemen inwoners deel die samen naar creatieve oplossingen zoeken voor grote uitdagingen in de samenleving. Dit keer staat warmtetransitie centraal.

Leergebied gebruikt ideeën uit de samenleving om tot andere inzichten te komen. Door nieuwe kennis over woningisolatie te vergaren met hulp van experts, kunnen inwoners drempels overwinnen, denkt Renders. Tegelijkertijd helpen zij ook andere inwoners in Boxtel.

Iedereen met een energielabel E, F of G of een huis van voor 1993 kan meedoen. Er staan op de zaterdagen 25 maart en 1, 8 en 15 april vier werkbijeenkomsten gepland in de creatieve vakschool SintLucas aan de Burgakker. Deze duren telkens van 10.00 tot 14.00 uur.

TEKST EN UITLEG

Het burgerinitiatief Leergebied geeft vrijdag 3 maart extra tekst en uitleg tijdens de weekmarkt in Boxtel. Daarnaast is er op dinsdag 7 maart een informatieve bijeenkomst in SintLucas van 19.30 tot 20.30 uur. Meer informatie is ook verkrijgbaar via Renders. Zij is tussen 17.00 en 20.00 uur telefonisch bereikbaar: 06-42 07 99 05 of per mail: carla.renders@richter.education.

Wie niet kan deelnemen, maar het initiatief wel wil steunen, kan ook de digitale vragenlijst invullen. Onder de deelnemers worden vijf warmtedekens verloot. Het formulier staat op: www.richter.education/warmtetransitie-boxtel/.