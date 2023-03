Opbrengst Stripe4ever voor Stichting JooP

wo 1 mrt, 09:00

Opleidingsstichting JooP heeft maandagavond een cheque ontvangen van 1.250 euro. Voorzitter Frans Snellaars kreeg deze uit handen van voorzitter André Loupias van de Stripe Big Band. Deze muziekformatie gaf half januari een afscheidsconcert, waarbij de baten voor JooP waren.

De Stripe Big Band Boxtel heeft na 38 jaar muziek maken een punt achter het bestaan gezet. Het concert in Podium Boxtel was op 14 januari strak uitverkocht en de bühne was gevuld met oud-dirigenten, muzikanten, zangers en koren. De hele avond klonk er muziek, niet alleen van de bigband zelf, maar ook van solisten, popkoor Voices, Two of Us, kinderkoor en het Hayk Swinkels trio.

STOKJE DOORGEVEN

Het afscheidsconcert was ook een benefietoptreden voor stichting JooP. Deze organisatie verzorgt het muziekonderwijs voor Boxtel’s Harmonie en leert kinderen spelenderwijs samen muziek maken. Stripe Big Band wil met de financiële bijdrage het muzikale stokje doorgeven aan toekomstige generaties.