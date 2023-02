Lavendel stopt, maar wil nog één keer optreden met liefdesliedjes

di 28 feb, 16:26

A-capellakoor Lavendel houdt na 23 jaar op te bestaan. Verschillende leden willen echter nog één keer optreden dit voorjaar in de Spiegeltent en daarvoor zoeken zij nog extra zangers.

Het is de bedoeling om liefdesliedjes uit onder meer de opera Carmina Burana van Carl Orff, de musical Anatevka, Mozart, The Beatles, John Dowland ten gehore te brengen. Het projectkoor moet naast zangers van Lavendel ook bestaan uit liefhebbers van deze muziek. Er wordt met name naar sopranen en tenoren gezocht, maar iedereen die het leuk vindt kan aansluiten.

Het is nog niet bekend wanneer het optreden precies gepland staat, het programma voor de Spiegeltent wordt de komende weken namelijk vormgegeven. Het evenement is na de overname door de particuliere stichting Bon Salon voortaan jaarlijks in kasteelpark Stapelen te vinden. Dit jaar is de opening op zaterdag 27 mei.

REPETITIES

Het projectkoor van Lavendel wil echter niet wachten tot de datum van het optreden definitief is en begint dinsdag 7 maart al met repeteren. De repetities vinden dan wekelijks op dinsdagavond plaats van 20.00 tot 22.00 uur in gemeenschapshuis De Walnoot aan de Reginahof in Boxtel. De kosten voor begeleiding en het huren van de repetitieruimte zijn naar schatting 100 euro per deelnemer.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via Wim Boleij, 06-23 51 04 86 of boleijwim@gmail.com of Poul Bakker, 06-50 26 17 32 of poulbakker@planet.nl.