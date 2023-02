Goud voor Tess Gaakeer op NK dressuur in Ermelo

Tess Gaakeer, lid van de Gemondse ponyclub De Pikeurtjes, is zaterdag met Happy Socks Nederlands kampioen dressuur geworden in de klasse C-L1. De wedstrijd was in Ermelo.

Aangemoedigd door een enorme club trouwe supporters reed Tess een mooie proef. Ze behaalde een score van 70.11% en won daarmee overtuigend. De jury loofde de harmonie tussen Tess en pony Happy Socks. Ook werd genoemd dat ze sympathiek reed.

Tess heeft haar aanleg voor dressuur niet van een vreemde. Haar tante Ingrid Gaakeer was jaren geleden ook zeer succesvol in de hippische sport. Zij rijdt zelf niet meer, maar is actief bij De Pikeurtjes als instructrice. Ze traint haar nichtje ook privé, in haar eigen rijbak. Tess heeft de zesjarige Happy Socks zelf opgeleid, met hulp van tante Ingrid. Ze volgt behalve de lessen bij de ponyclub en bij Ingrid ook trainingen binnen een talentenplan, bij stal Lars op ‘t Hoog sporthorses.

MEER AMAZONES

Behalve Tess deden er nog meer amazones van De Pikeurtjes mee in Ermelo. Ima van der velden werd met Pablo R zesde in de klasse CL2, Fem van den Hurk werd in de klasse CB vijfde3 met Mellow en met Lorenda eindigde ze in de DEL 2 op de zevende plek. Jolien Duijts behaalde een vijftiende plaats met Casimir De Luxe in de klasse DZ1.