Vorig jaar was de Voedselbank het goede doel van De Proeftuin. Dit keer is dat stichting Leergeld Boxtel.

Proeftuin weer domein Boxtelse restaurants

ma 27 feb, 16:14

Culinair evenement De Proeftuin biedt zondag 16 april bezoekers weer de kans te genieten van lekkernijen van verschillende Boxtelse restaurants en lunchzaken. Locatie is zoals gebruikelijk de tuin van mbo-vakschool SintLucas aan de Burgakker. Het evenement duurt van 13.00 tot 19.00 uur. De opbrengst gaat naar stichting Leergeld Boxtel.

Vorig jaar zette de organisatie, Lions Club Boxtel Belles Amies, foodtrucks in. Dat was een tijdelijke oplossing vanwege de nasleep van corona. Lions-voorzitter Brechtje Klein en Yvonne van As, voorzitter van de proeftuin-commissie, vertellen: ,,De Proeftuin heeft als doel om Boxtelaren kennis te laten maken met restaurants en lunchzaken uit hun eigen dorp en omstreken. Fijn dat dit deze editie weer mogelijk is.”

De horecagelegenheden Cis, De Koetsier, De Rechter en Deegeluk doen mee. De proeverij is een feestje voor het hele gezin, aldus de organisatie. ,,Terwijl ouders kunnen bijkletsen en genieten van hapjes, is er voor de jongste jeugd volop vermaak zoals nagels lakken, de grabbelton, een ranjabar en snoepkettingen maken. De oudere kinderen kunnen deelnemen aan diverse sportieve en muzikale activiteiten.”

Een DJ zorgt voor passende achtergrondmuziek, de band Stoke sluit de dag af met een optreden. Van As: ,,De afgelopen edities kwamen er meer dan duizend bezoekers naar De Proeftuin. Er ligt een dik draaiboek en de 22 gedreven vrouw die onze club sterk is laten niets aan het toeval over. Het belooft dus weer een mooi en hopelijk zonnig event te worden.”

Boxtel Belles Amies is een serviceclub, de leden zetten zich in ten behoeve van de Boxtelse samenleving. In dit geval gaat de opbrengst van de proeverij naar stichting Leergeld Boxtel. ,,Die organisatie biedt kinderen uit gezinnen in de gemeente Boxtel die het niet breed hebben, kansen om deel te nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Dat wij daar een bijdrage aan kunnen leveren, vind ik geweldig”, aldus Klein.

De Proeftuin start zondag 16 april om 13.00 uur in de tuin van SintLucas aan de Burgakker. Toegangskaarten kunnen daar op de dag zelf worden gekocht. Meer informatie is te vinden op www.instagram.com/bellesamiesboxtel.