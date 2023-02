Medailleregen voor ponyclub De Pikeurtjes in Schijndel

Ponyclub De Pikeurtjes uit Gemonde was dit weekend oppermachtig tijdens het Brabants Kampioenschap dressuur voor pony’s. Dit kampioenschap werd gehouden in manege De Molenheide in Schijndel. De leden van de Gemondse club behaalden regelmatig de hoogste trede op het erepodium.

Fem van den Hurk behaalde twee keer een gouden medaille met haar pony’s Mellow in de klasse C-B en Lorenda in de klasse DE-L2. Ook was er twee keer goud voor Ima van der Velden met haar pony’s Pablo R in de C-L2 en in de klasse C-M1 met Woldberg’s Tobias.

Dan was er nog een eerste plek voor amazone Tess Gaakeer met Happy Socks in de klasse C-L1. En ook Tess van den Hurk behaalde met Lorenda de kampioenstitel in de klasse D-M1.

ZILVER EN BRONS

Naast het goud, werd er ook zilver behaald door Jolien Duijts. Zij stond zelfs drie keer op het ereschavot: eenmaal met zilver met Macho in de klasse D-L2 en twee keer met brons met Sjors in D-M2 en met Casimir de Luxe in de klasse D-Z1. De derde plaats werd ook behaald door Yana Nicolaesz met Nicky-P in de klasse D-B en door Liv Tasseron met Onyx van de kleine Vlier in de klasse D-M1.

ERMELO

De amazones gaan zich nu voorbereiden op het Nederlands Kampioenschap in Ermelo begin maart. Daarnaast maakt Naita van der Velder met haar pony Make me Proud zich op voor de Dutch Masters kür op muziek op Indoor Brabant volgende week in Den Bosch.