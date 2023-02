‘Zwarte banders’ trainen dagje bij TS Dekker

zo 26 feb, 14:00

Uit het hele land kwamen zaterdag zogeheten Dangraadhouders van de zwarte band naar Boxtel om samen te trainen. Dat deden zij bij de taekwondoschool van master Ad Dekker.

Het was een volle dag trainen voor de ‘zwarte banders’. De ochtend was gevuld met een stevige warming-up door sabum Edwin Lieben, gevolgd door meerdere basistechnieken Tuls. Na de lunch werd de groep opgedeeld naar gradatie, zodat iedereen kon oefenen in zijn of haar huidige of aanstaande Dangraad.

,,Er was veel interactie en er werd goed naar elkaar gekeken om tips en tricks uit te wisselen. Wat ging er goed, waar kan de focus nog meer op liggen. We kunnen terugkijken op een fijne interactieve training, waarbij we ook veel hebben gelachen”, aldus Dekker.