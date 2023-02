De Dommel verbouwt waterzuivering Boxtel

,,We zijn met de voorbereidingen voor de verbouwing bezig. Ik denk dat de schop pas in 2024 de grond in gaat”, licht een woordvoerder van De Dommel toe. ,,Het gaat om een algemene renovatie.” De rioolwaterzuivering in Boxtel is gebouwd in 1963 en bestaat dus vijftig jaar. In de loop van de tijd zijn er verschillende aanpassingen aan gedaan. Nu staat er dus ook weer een op stapel. Zo’n verbouwing kost geld. En dat komt uiteindelijk voor rekening van de belastingbetaler. De naderende verkiezingen hebben (uiteraard) met geld te maken, maar ook met recreatie, water voor de landbouw en schone beken en rivieren.

GESLACHTSVERANDERING