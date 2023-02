Prikkelende scenario’s voor toekomst Boxtel: groen of economie

Ladonk verduurzamen en zo groot houden? Of juist uitbreiden? Het is een van de vraagstukken die van belang zijn rondom de discussie rondom de naderende Omgevingsvisie die Boxtel moet vaststellen.

Boxtel moet vanwege de naderende Omgevingswet een nieuwe visie vaststellen over de ruimtelijke inrichting van de gemeente. Met de twee mogelijke scenario’s is de politieke discussie erover geopend. Dit zijn de richtingen om het gesprek over de toekomst aan te knopen.

Het zijn overigens uitersten van elkaar: of helemaal groen en duurzaam, of juist geënt op comfortabel wonen, economie en genoeg werkgelegenheid. Maar de soep zal niet zo heet gegeten worden als die wordt opgediend. In ‘t geval van Boxtel als groene hart: ook in die toekomst wordt er gewerkt en geconsumeerd. Maar bijvoorbeeld rondom bedrijventerreinen als Ladonk zal de aandacht uitgaan naar het verduurzamen ervan en wordt er niet gekozen voor uitbreiding.

Komt de focus meer te l..