‘Duurzamer huis ook voor lage inkomens’

vr 24 feb, 16:13

Zoals verwacht zullen ook de gestegen energieprijzen wezenlijk onderdeel worden in de strijd tegen armoede in Boxtel. Wethouder Mariëlle van Alphen presenteerde onlangs de nieuwe uitgangspunten van het nieuwe armoedebeleid.

Niet dat hulp bij de factuur voor gas en elektriciteit nieuw is in de gemeente Boxtel. Zo werd vorig jaar het aantal mensen dat gebruik kon maken van de energietoeslag, die het Rijk via de gemeenten uitkeerde, door het Boxtelse college uitgebreid. Eerst kon iedereen die 120 procent van het sociale minimum verdiende, de extra bijdrage krijgen. Die inkomensgrens werd verhoogd naar 130 procent zodat meer inwoners profijt ervan zouden hebben.

Dus dat Boxtel verder gaat met dit thema binnen het armoedevraagstuk, is niet zo opvallend. Wel opmerkelijk is een van de doelen van het nieuwe armoedebeleid: betaalbaarheid moet geen drempel vormen om woningen te verduurzamen. De energierekening kan niet alleen omlaag gebracht worden met lagere gas- en stroomprijzen, maar ook door een huis goed te isoleren of te voorzien van energieopwekkende maatregelen, zoals de aanleg van zonnepanelen of een warmtepomp.

Wat sociale huurwoningen betreft is woonstichting Joost een belangrijke partner: die kondigde vorig jaar al aan jaarlijks meer woningen te verduurzamen en mag vanaf 2030 geen huizen meer verhuren met een energielabel E, F of G.

LAGE INKOMENS

Er bestaan wel subsidies voor inwoners die hun huizen energiezuiniger willen maken, máár die zijn voor mensen met lage inkomens niet toegankelijk. Een eigen investering wordt verwacht of de subsidie wordt pas achteraf betaald. Boxtel ontvangt echter extra geld van het Rijk om energiearmoede aan te pakken. Al is daarmee nog niet concreet hoe gezinnen met een smalle beurs daarvan kunnen profiteren. Collega-wethouder Désiré van Laarhoven kon hierover donderdag echter goed nieuws melden: er worden extra personeel en middelen ingezet om ook te zorgen dat lage inkomens energiemaatregelen kunnen treffen. Over een jaar verwacht Van Laarhoven dat Boxtel kan starten met een regeling hiervoor.

PRAKTISCH

Het komend jaar richt het college van B en W zich zoveel mogelijk op promotie om energie te besparen. Zo werkt welzijnsorganisatie ContourdeTwern in Boxtel al met energiecoaches, vrijwilligers die inwoners adviseren hoe ze minder gas en stroom kunnen verbruiken.

Ook worden er praktische maatregelen genomen. Het langer openhouden van publieke ruimtes, zogeheten ‘warme kamers’ en onderzoek naar een witgoed-regeling vallen hieronder (zie voorpagina van de krant).

VIJF THEMA’S

Het armoedebeleid kent in totaal vijf thema’s. Kinderarmoede, het vereenvoudigen van regelingen, preventie en het versterken van het netwerk van inwoners zijn de vier andere onderdelen. Deze uitgangspunten zaten ook al in het vorige armoedebeleid, dat tot en met 2021 liep.

Ieder jaar komen er nieuwe acties bij. Daarvoor wordt een zogeheten uitvoeringsagenda vastgesteld. Die wordt elk laatste kwartaal van ieder jaar tegen het licht gehouden en bijgesteld. Het totale Boxtelse plan voor de strijd tegen armoede en schulden, wordt tot en met 2026 uitgevoerd.