Vrije Tribune: ‘Compensatie 2.niks van bomenkap voor Langen Linden’

Wat zal het jaloers zijn. Het college van B en W. Waarom? Het heeft inmiddels toegegeven (zie BC van 16 februari), dat het met de bomen in Langen Linden toch niet helemaal goed is gegaan en dat gekapte bomen compenseren in de achtertuin van particulieren ook al geen gelukkige gedachte was. Voortschrijdend inzicht, zo noemen we dat, Peter van de Wiel. Had nou maar geluisterd naar verstandige mensen, toch?

Uiteindelijk trekt Dura Vermeer, zoals verwacht, aan het langste eind: maximale winst. ‘Wonen in het groen’ is een loze kreet. Maar ter zake, het college draait nog steeds doelloze rondjes binnen een veilig mantra: ‘We compenseren alle kap en volgende keer beter’.