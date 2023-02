1 jaar oorlog: beiaardier speelt Oekraïense volksmuziek tijdens weekmarkt

14 minuten geleden

Het is vandaag een jaar geleden dat de oorlog begon in Oekraïne. Miljoenen mensen raakten ontheemd, een kleine honderdduizend verblijven nu in Nederland. Beiaardier Tommy van Doorn besloot de Oekraïners in Boxtel een ode te brengen.

Vanuit de Petrustoren speelt Van Doorn aan het einde van deze ochtend een half uur lang Oekraïense nummers. Hij volgt daarmee het initiatief van beiaardiers door heel Nederland en daarbuiten die met hun bespelingen vandaag aandacht geven aan onderwerpen als solidariteit, compassie, vrede en liefde.

De landelijke actie is ook een initiatief van Rotary Nederland.