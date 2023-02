Kwakbollekes krijgen een cheque van 2.400 euro

57 minuten geleden

Voordat zondagmiddag in Esch de prijzen van de optocht werden verdeeld, kreeg het kindercarnaval een mooi geschenk. Prins Antonius en jeugdprinses Vesper overhandigden in de tent bij De Es de Kwakbollekes een cheque van bijna 2.400 euro.

Dat geld is bijeengebracht door carnavalsvereniging De Oggelleuters, hun leden hebben oud papier opgehaald in Esch. Deze actie, in 2022 wederom gecoördineerd door Platform Esch’ Perspectief, bracht meer dan 10.000 euro op. Dit bedrag komt in zijn geheel ten goede aan het verenigingsleven in het dorp. Welke andere clubs een extraatje krijgen, wordt bekendgemaakt tijdens een feestelijke uitreiking. De datum daarvan is nog niet bekend.

JEUGDOPTOCHT

Een dag voordat het kindercarnaval met een flink bedrag verblijd werd, trok de jeugdoptocht door Oggelvorsenpoel. De deelnemers hadden enorm hun best gedaan op kleurrijke, originele creaties. De optocht kende veel winnaars.

UITSLAG

Categorie muziek: 1) Rock ’n rolletjes, Dirk, Willem, Ravi, Noah en Sebastiaan.

Categorie gemeentezaken: 1) woningnood, Bram en Samuel.

Categorie milieuzaken: 1) ‘Kak, alles loopt op (d)rolletjes’, Fabian, Ties, Senn, Bryn, Finn, Sem, Ries, Mies.

Categorie huishoudelijk: 1) ‘In Esch loopt het op rolletjes, maar hier is het niet top, zit ik net te kakken is het papier weer op!, Finn, Sees, Teun, Bart, Sander, Viggo, Tobias, Lizze, Danny, Maas.

Categorie individueel bovenbouw: 1) ‘Ik rol blij voorbij’, Cees Olislagers

Categorie samenleving: 1) ‘Wij rollen de draad samen wir op!’, Dion, Gijs en Zef.