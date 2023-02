‘Carnavallers gul voor Turkije en Syrië’

,,Dat wij hier gewoon carnaval kunnen vieren terwijl kinderen in Turkije moeten vechten voor hun leven, vroeg om actie”, stelt prins Koen Schellekens van De Walvisjes. Prinses Anouk Nap is het daar roerend mee eens. Op hun initiatief werd tijdens het leutfeest 1.000 euro opgehaald voor Giro 555.

Net voor carnaval is het idee binnen De Walvisjes ontstaan om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Het initiatief kwam vanuit het prinselijk paar dat deze carnaval de scepter zwaait namens de jeugdcarnavalsclub.

De vereniging heeft onder leiding van vrijwilliger Henny Schoenmakers tijdens het kolderfeest speldjes van De Walvisjes verkocht waarbij de hele opbrengst voor Giro 555 is. Zowel carnavalsvierders in gemeenschapshuis De Rots - sinds dit jaar het nieuwe thuishonk van de club - als bevriende clubs in Eendengat hadden massaal een bijdrage over.

Sander, een van de volwassen leden van de in Selissenwal opgerichte carnavalsvereniging, heeft zich gedurende het gehele kolderfeest verbaasd over de vrijgevigheid. ,,We hebben in het verleden wel vaker speldjes verkocht, maar omdat we het initiatief hadden genomen om de opbrengst te doneren, bleken extra veel mensen enthousiast om een bijdrage te doen.”

Tijdens de afsluiting van het volksfestijn werd door prins Donald VI, samen met Koen en Anouk het totaalbedrag bekendgemaakt. De jonge kolderregenten zijn trots op de actie: ,,We hebben een fantastische carnaval gehad. Dat we dan ook nog eens zo´n groot bedrag voor de mensen in Turkije en Syrië kunnen doneren, maakt het helemaal super gaaf!“