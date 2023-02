Maarten Termeer krijgt Schimmelpenning 2023

De boel opschudden, dwarsdenken, tegen de stroom in varen: voor dit soort zaken komt het oud-adjudantengilde in beweging. Maar GAOS is niet continu aan het hollen, het gezelschap staat ook stil bij belangrijke momenten. Samen met de familie Schimmel deed het dat carnavalsdinsdag: Maarten Termeer werd in Het Wapen van Liempde in het zonnetje gezet en ontving er de Schimmelpenning.

Het is de derde uitreiking van het ereteken, dat in 2020 in het leven werd geroepen ter nagedachtenis aan Albert Schimmel, medeoprichter van GAOS die in 2018 op 57-jarige leeftijd overleed. Hij was een grote inspirator, gangmaker en verbinder binnen het genootschap. Door zijn frisse en humoristische kijk op zaken, raakten anderen geënthousia..