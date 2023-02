Symbool wederopbouw Boxtel 75 jaar in gebruik

Heemkundige Christ van Eekelen werd getipt door Annemarie van Santen, dochter van ingenieur Van Santen, die de brug ontwierp. ,,Zij vroeg Heemkunde Boxtel om op de een of andere manier aandacht te besteden aan de historie van de Zwaanse Brug.” Van Eekelen heeft het idee een fototentoonstelling in te richten over het symbool van wederopbouw, de verbinding tussen Boxtel binnen de bruggen en Breukelen. Hoe en wanneer is nog onduidelijk.

DE LUCHT IN

Uiteraard schreef Brabants Centrum in 1948 uitvoerig over de opening van de belangrijke overspanning van de Dommel. Die was gebouwd omdat de vorige met geweld was vernietigd. De Duitse bezetter die zich in het najaar van 1944 terugtrok uit Boxtel, blies 24 oktober meerde..