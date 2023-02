‘Nu een nieuwe economie op basis van welzijn’

Samen met tientallen andere partijen die zich op landelijk en regionaal niveau bezig houden met het klimaatvraagstuk, ondertekenden verschillende Boxtelse organisaties dinsdag het manifest Nieuwe Economie Nu! Dat werd dinsdag aangeboden aan de Tweede Kamer door Jan Juffermans.

De Boxtelaar overhandigde het handvest vanuit zijn betrokkenheid bij het Platform Duurzame en Solidaire Economie, samen met Gerrit Stegehuis van dezelfde beweging.

Transitie Boxtel, Plaatsen Nederland, De Kleine Aarde en Herenboeren maar ook het in Boxtel begonnen Ware Winst Brabant behoren tot de lange lijst van personen, platformen en bedrijven die het manifest dinsdag overhandigden. Daartoe behoren ook de op duurzaamheid gerichte banken ASN en Triodos. Net als Greenpeace Nederland, actiegroep Urgenda, Oxfam Novib en ruim zeventig bedrijven, hoogleraren en andere partijen die zich bezig houden met het duurzaamheidsvraagstuk.

VAART

De ondertekenaars roepen op vaart te zetten achter de transitie. ,,Al in 1972 waarschuwde de Club van Rome dat de ‘Grenzen aan de groei’ in zicht kwamen, en dat ander beleid nodig was”, verwijzen de manifesthouders naar het ruim vijftig jaar oude rapport over de uitputtingsproblematiek.

Die waarschuwing mocht niet baten. ,,Economische groei, zoals gemeten wordt met het Bruto Binnenlands Product (BBP), bleef ‘het doel waarnaar we streven’”, aldus de opstellers van het handvest. Zij waarschuwen andermaal voor klimaatontwrichting, vervuiling en verlies van biodiversiteit op Aarde. Daarnaast verwijzen ze naar de groeiende ongelijkheid, afbraak van de publieke sector en toegenomen polarisatie.

WELZIJNSECONOMIE

De betrokken organisaties willen dat de economie snel drastisch anders wordt ingericht: op basis van welzijn van zowel de mensen als de planeet. Niet het BBP is leidend, maar de gezondheid van de economie wordt berekend op vraagstukken als het kunnen voorzien in basisbehoeften, de verdeling van grond en grondstoffen en het voldoende kunnen bieden aan toekomstige generaties.